Политика

16:13 28.02.2019

"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

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"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

 Журналисты команды Bihus.Info (программа "Наши гроши") выяснили, что партию "ВО "Батькивщина", возглавляемую кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко, во втором полугодии 2018 года финансировали фейковые "доноры".

В первой части журналистского расследования, обнародованной в четверг, указано, что, согласно отчету "Батькивщины" за 2018 год, поступления от граждан в 1-2 кварталах составили 23 млн грн, а в 3-4 кв. – 130 млн грн.

Судя по отчету, во втором полугодии 2018 года жители небольших городков и поселков Украины начали массово присылать по 148-149 тыс. грн, некоторые перечисляли такие суммы по три-четыре раза.

Журналисты объехали несколько областей и расспросили граждан, якобы перечисливших значительные суммы средств, о поддержке "Батькивщины".

Так, трое выходцев из двух сел за полгода пожертвовали более 4 млн грн. А под Киевом оказался корпоративный "донор" партии - компания "Зерновые традиции Лопатина" (по словам журналиста, предприятие явно фиктивное), которая выделила 2 млн грн.

"В "Батькивщину" вливают большие суммы кэша, используя данные людей, которые об этом даже не догадываются", - сказано в журналистском расследовании.

В сюжете приводится видеокомментарий Ю.Тимошенко авторам расследования относительно фиктивных "доноров". Так, политик не исключила, что это может быть провокацией СБУ. Лидер "Батькивщины" также отметила: "Люди помогают нам абсолютно искренне, если не хотят об этом говорить публично – значит, это может угрожать их свободе и жизни".

Теги: #партия #тимошенко #расследование #журналисты #доноры #батькивщина #финансирование
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