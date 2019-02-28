Политика

10:32 28.02.2019

НАПК призывает Раду принять законопроект, позволяющий начать автоматизированную проверку е-деклараций

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НАПК призывает Раду принять законопроект, позволяющий начать автоматизированную проверку е-деклараций

 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приветствует включение в повестку дня парламента на четверг законопроекта, который позволит начать автоматизированную проверку электронных деклараций, и призывает Верховную Раду принять этот документ.

"Национальное агентство призывает руководство Верховной Рады и лидеров парламентских фракций приложить максимум усилий для принятия проекта закона №7276, так как провал голосования будет означать снятие документа с рассмотрения. Учитывая, что за последние два дня работы парламент принял только один документ, эта угроза является довольно высокой", - говорится в сообщении на сайте Нацагентства в четверг.

При этом НАПК приветствует включение в повестку дня заседания Верховной Рады на 28 февраля данного законопроекта - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий" (№7276).

В Нацагентстве подчеркнули, что принятие данного законопроекта является выполнением части обязательств Украины в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом.

"Законопроект, к разработке которого были привлечены специалисты НАПК, устраняет препятствия для осуществления полноценной автоматизированной проверки электронных деклараций и должен значительно ускорить процесс ее проведения. В частности, принятие законопроекта №7276 откроет для НАПК автоматизированный доступ к трем реестрам Министерства юстиции, в которых содержится значительное количество важных сведений, необходимых для проведения полной проверки деклараций: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния граждан", - пояснили суть документа в Нацагентстве.

В то же время в случае непринятия законопроекта народные депутаты будут полностью ответственны "за торможение внедрения автоматизированного процесса проверки деклараций", что получит негативную оценку со стороны международных партнеров Украины.

Законопроект (№7276) зарегистрирован в Верховной Раде в ноябре 2017 года.

Теги: #проверка #декларации #напк
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