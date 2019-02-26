Политика

11:39 26.02.2019

Фигуранты журналистского расследования о закупках в армии подадут в суд на авторов фильма – И.Луценко

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Фигуранты журналистского расследования о закупках в армии подадут в суд на авторов фильма – И.Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко считает инсинуацией факты, обнародованные в журналистском расследовании Bihus.Info о незаконных сделках при закупках в армии, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

"Насколько я знаю, "Укроборонпром" будет подавать в суд на расследование этого журналиста 2015-го года. Лично Гладковский, насколько я знаю, будет подавать в суд, чтобы журналист или опроверг, или подтвердил, или предоставил неопровержимые факты", - сказала она журналистам во вторник в парламенте.

"Эти расследования велись журналистом в 2015 году. Создано Национальное антикоррупционное бюро и соответствующие антикоррупционные органы. Насколько я знаю – я не в курсе скандала того времени, 2015-го года, – расследование велось. До сегодняшнего дня – ни одного фигуранта, ни одного дела, никаких обвинений, подтверждений никто не видел, и результатов этого расследования от НАБУ мы не видели", - пояснила И.Луценко.

В то же время она назвала инсинуацией обнародованные в журналистском расследовании данные.

"Как только мы начали говорить о хищениях в армии в предыдущие периоды, сразу с 2015-го года вытащили инсинуацию и вбросили перед выборами", - подчеркнула представитель президента в Раде.

Теги: #луценко #игорь_гладковский #укроборонпром #коррупция #гладковский
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