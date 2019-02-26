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10:52 26.02.2019

Журналисты обвинили сына 1-го замглавы СНБО Гладковского в хищениях в оборонном комплексе на 250 млн грн

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Журналисты обвинили сына 1-го замглавы СНБО Гладковского в хищениях в оборонном комплексе на 250 млн грн

Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам, заявила команда журналистских расследований Bihus.Info.

Как говорится в обнародованном вечером 25 февраля фильме, журналисты осенью 2018 года получили анонимное письмо с архивом переписки участников этих сделок и в ходе собственной проверки сделали вывод, что приведенные факты соответствуют действительности.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн, а может быть и вдвое большим.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

Теги: #игорь_гладковский #гладковский #снбоу
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