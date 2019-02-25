Политика

11:47 25.02.2019

"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

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"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

 Верховная Рада должна отреагировать на заявления силовых структур о подкупе избирателей командами кандидатов на пост президента Украины, считает глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Высшее должностное лицо, министр внутренних дел, говорит о деньгах на подкуп избирателей – парламент молчит. Мы не дадим вам молчать. Мы зарегистрировали проект постановления №10078. Мы требуем безотлагательно на этой неделе позвать всех руководителей силовых структур в парламент и заслушать тему о масштабном подкупе избирателей и фальсификациях", - заявил О.Ляшко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Политик отметил, что глава МВД Арсен Аваков сделал резонансное заявление о подкупе избирателей.

Он также высказался за создание временной следственной комиссии Верховной Рады, которая займется проверкой фактов подкупа избирателей.

Теги: #рада #радикальная_партия
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