Политика

19:24 22.02.2019

Кива заявляет о готовности бороться за соблюдение законности выборов

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Кива заявляет о готовности бороться за соблюдение законности выборов

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявляет о готовности защитить честность волеизъявления украинцев на президентских выборах, сообщается на официальном сайте партии.

"Да, я готов выйти на Майдан. Я буду бороться всеми силами против преступного действующего режима для достижения законности и порядка в нашей стране", - сказал И.Кива в эфире телеканала "Наш".

Глава СПУ заявил, что для агитации и фальсификаций некоторые участники процесса уже задействуют админресурс и правоохранительные органы. "Готовится самая масштабная фальсификация в истории Украины. Потому, что и цена проигрыша велика, никто не даст этим негодяям уйти безнаказанно, без ответственности перед украинским народом", - сказал политик.

"Я уверен, что их ждут громадные тюремные сроки, конфискация награбленного имущества. Новый президент, новый парламент обязательно добьются наказания за все то горе, которое они принесли людям", - добавил глава партии.

В этой связи он отметил, что нынешние руководители страны пойдут на любые действия для сохранения своих должностей. "Сегодняшняя власть готовит скупку голосов и фальсификацию выборов, а в случае неудачи – кровавый сценарий, который обратит и аннулирует президентские выборы. Они могут устраивать любые провокации и сталкивать лбами", - сказал И.Кива.

Теги: #майдан #спу #выборы
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