Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, считает украинский президент Петр Порошенко.

"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".