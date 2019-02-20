Политика

18:06 20.02.2019

Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

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Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины, считает украинский президент Петр Порошенко.

"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Теги: #совет_безопасности #порошенко #россия #украина #оон
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