Политика

15:28 20.02.2019

ЦИК должна как можно скорее прояснить вопрос законности оплаты агитаторов – эксперты

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ЦИК должна как можно скорее прояснить вопрос законности оплаты агитаторов – эксперты

Центральной избирательной комиссии Украины следует в ближайшее время предоставить разъяснения законности работы агитаторов в контексте возможного их подкупа, подчеркивают эксперты.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду консультант по избирательному праву Андрей Романчук рассказал, что до дня голосования нарушения избирательного законодательства в основном носят административный характер, а "все протоколы, как правило, не доводятся до логического завершения" из-за некорректности их оформления.

Он также выразил мнение о том, что Национальной полиции Украины следует провести образовательную программу для своих сотрудников на предмет понимания избирательного права и избирательных нарушений.

По словам эксперта, функции охраны порядка непосредственно в день выборов на участках и охраны избирательной документации полицейские выполняют на достойном уровне.

А.Романчук отметил, что представляет сложность и фиксация уголовных правонарушений, в частности, таких, как подкуп избирателя.

Руководитель политических программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович отметил, что проблема заключается в том, что ЦИК до сих пор не предоставила пояснения, касающиеся работы волонтеров-агитаторов, в частности, в контексте денежной компенсации за их вынужденные расходы.

По его словам, от МВД поступают пояснения, которые сводятся к тому, что "гречка не является подкупом".

"Это сразу открывает возможности для манипуляций… Это очень опасные коллизии… Я очень надеюсь, что в конце концов Верховная Рады примет изменения (законопроект, касающийся усиления ответственности за избирательные нарушения – ИФ), о которых все давно говорят, а Центральная избирательная комиссия четко предоставит разъяснения. Потому что разъяснений общественных активистов, экспертов и советников для этого недостаточно", - сказал И.Рейтерович.

Теги: #агитаторы #эксперты #оплата #цик
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