Политика

14:36 20.02.2019

Путин обещает асимметричный ответ в случае развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности

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Путин обещает асимметричный ответ в случае развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности

Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал В.Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул он.

"Здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России", - сказал В.Путин.

Он заявил, что ответные меры России будут реализованы, "как только соответствующие угрозы для нас станут реальными".

"Не думаю, что международная обстановка сегодня требует дополнительного и безответственного обострения", - сказал В.Путин, имя в виду планы США по выходу из ДРСМД.

Теги: #ес #ракеты #путин
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