Политика

20:27 17.02.2019

Геращенко заявила об использовании Россией экс-омбудсмена Украины Карпачевой

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Геращенко заявила об использовании Россией экс-омбудсмена Украины Карпачевой

Российская Федерация использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", - возмутилась И.Геращенко, комментируя информацию на сайте российского обмудсмена Татьяны Москальковой о ее посещении 12 февраля совместно с "независимым международным экспертом" Н.Карпачевой трех украинских моряков в СИЗО "Лефортово".

Она отметила, что "гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой-Карпачева, вместо Порошенка-Янукович, РФ получает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти".

И.Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождения военнопленных моряков.

"И не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям", - добавил она.

Теги: #геращенко #омбудсмен #украина #пленные #моряки
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