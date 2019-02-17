Политика

14:47 17.02.2019

Климкин: Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций

2 мин читать
Климкин: Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил об угрозах, которые несет проект строительства газопровода "Северный поток - 2" для безопасности европейских стран, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

"Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - сказал П.Климкин на круглом столе, посвященном теме европейской энергобезопасности и будущего украинской энергетической отрасли.

Об этом также шла речь во время двухсторонней встречи главы МИД Украины с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Украинская сторона поблагодарила за поддержку Германией важности сохранения транзита российского газа по территории Украины.

Важной темой переговоров, а также дискуссий при участии ведущих дипломатов и экспертов, была также важность противодействия вмешательству РФ в избирательные процессы стран Европы и США.

Глава украинского внешнеполитического ведомства провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, в ходе которой стороны положительно оценили результаты трехсторонних консультаций между Украиной, Германией и Францией о применении норм Конвенции ООН по морскому праву и обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

П.Климкин также участвовал в организованной украинской общиной из разных городов Баварии акции "Пустые стулья": на одной из центральных площадей Мюнхена украинцы привлекли внимание к необходимости давления на власти РФ с тем, чтобы безотлагательно освободить более 70 политических узников и 24 военнопленных.

Теги: #рф #россия #ес #газ #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 17.02.2019
Помощник президента РФ заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений с США

Помощник президента РФ заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений с США

12:48 17.02.2019
РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

01:25 17.02.2019
У гражданина Украины, направлявшегося в РФ, обнаружены метадон и амфетамин

У гражданина Украины, направлявшегося в РФ, обнаружены метадон и амфетамин

20:28 16.02.2019
Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

20:08 16.02.2019
Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

18:56 16.02.2019
Туск посетит Украину 18-20 февраля

Туск посетит Украину 18-20 февраля

18:54 16.02.2019
Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

18:27 16.02.2019
Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

18:21 16.02.2019
Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

17:52 16.02.2019
В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Черноморский регион нуждается в большем присутствии НАТО - президент Румынии

На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ - Порошенко

Руководитель штаба Порошенко В.Ковальчук обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Ограничения в работе с Госреестром избирателей для кандидатов в президенты и партий связаны с войной – глава ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Расторжение ДРСМД не приведет к "гонке вооружений" – экс-посол США в Украине

Глава МИД Катара сомневается в разгроме ИГ на Ближнем Востоке

Катар готов к диалогу с арабской "четверкой", разорвавшей с ним дипотношения

Порошенко в Мюнхене заявил о необходимости четко координировать действия стран в сфере безопасности

Пенс рассчитывает на прогресс Украины в экономике – встреча с Порошенко

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Гриценко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса и техническое переоснащение армии

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА