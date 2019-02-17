Климкин: Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил об угрозах, которые несет проект строительства газопровода "Северный поток - 2" для безопасности европейских стран, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

"Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - сказал П.Климкин на круглом столе, посвященном теме европейской энергобезопасности и будущего украинской энергетической отрасли.

Об этом также шла речь во время двухсторонней встречи главы МИД Украины с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Украинская сторона поблагодарила за поддержку Германией важности сохранения транзита российского газа по территории Украины.

Важной темой переговоров, а также дискуссий при участии ведущих дипломатов и экспертов, была также важность противодействия вмешательству РФ в избирательные процессы стран Европы и США.

Глава украинского внешнеполитического ведомства провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, в ходе которой стороны положительно оценили результаты трехсторонних консультаций между Украиной, Германией и Францией о применении норм Конвенции ООН по морскому праву и обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

П.Климкин также участвовал в организованной украинской общиной из разных городов Баварии акции "Пустые стулья": на одной из центральных площадей Мюнхена украинцы привлекли внимание к необходимости давления на власти РФ с тем, чтобы безотлагательно освободить более 70 политических узников и 24 военнопленных.