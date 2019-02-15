Порошенко и руководитель комитета Сената США по международным отношениям обсудили агрессию РФ и продолжение санкций

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности отметил важность скоординированных шагов в противодействии продолжающейся российской агрессии.

"Глава Украинского государства отметил важность скоординированных действий в деле отпора продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей. Петр Порошенко подчеркнул, что пришло время для введения "азовского пакета" санкций против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и в дальнейшем увеличивать цену за агрессию", - сообщила пресс-служба президента Украины в пятницу вечером.

В этом контексте была отмечена важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов по защите американской безопасности от агрессии Кремля с целью усиления санкционного давления на Россию.

Собеседники также констатировали достижение ощутимого прогресса Украины на пути реформ за последние годы, что стало возможным благодаря совместным усилиям украинской власти и международных партнеров.

П.Порошенко поздравил Дж.Риша с избранием на должность руководителя сенатского комитета и отметил важность двухпартийной поддержки Украины со стороны США.