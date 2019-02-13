Политика

18:44 13.02.2019

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

1 мин читать
Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду передала российской предложения об обмене удерживаемыми лицами в нескольких форматах, однако ни на одно из предложений не получила согласия, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Теги: #обмен #ткг #ирина_геращенко #россия #украина #оос #рф #пленные #минск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 13.02.2019
Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

19:19 13.02.2019
Представитель ОБСЕ констатирует отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

Представитель ОБСЕ констатирует отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

18:59 13.02.2019
Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

18:30 13.02.2019
Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

18:22 13.02.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

16:28 13.02.2019
Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах - эксперты

Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах - эксперты

16:12 13.02.2019
Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

15:56 13.02.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

14:41 13.02.2019
Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Волкер в годовщину Минских соглашений: Россия 4 года ежедневно нарушает эти договоренности

Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО

Регулятор зафиксировал признаки нарушения в освещении предвыборной кампании у NewsOne, "Интера" и "МаксиTV"

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

ПОСЛЕДНЕЕ

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя

Порошенко остается лидером президентской гонки по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Гриценко предложил Садовому, чтобы кто-то из них снял свою кандидатуру: до конца февраля вопрос открыт

ЦИК зарегистрировала уже 226 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Тимошенко: Наша задача - за следующие 5 лет достичь уровня зарплат Польши

Кабмин пожалуется в ВСП на судью, запретившему Супрун исполнять обязанности министра здравоохранен

Нардеп Найем сообщил о создании новой общественно-политической инициативы

Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах, считают эксперты

Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА