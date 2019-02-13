Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду передала российской предложения об обмене удерживаемыми лицами в нескольких форматах, однако ни на одно из предложений не получила согласия, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.