Политика

14:10 08.02.2019

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

1 мин читать
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде инициируют представление в Конституционный суд (КС), чтобы отменить закон о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в ЕС и НАТО, мотивируя это тем, что он был принят с нарушением процедуры.

"Напоминаю, что закон об основах языковой политики был отменен Конституционным судом год назад именно из-за кнопкодавства. Это решение имеет силу прецедента. Потому с конституционным представлением о таком грубом нарушении Основного закона "Оппозиционный блок" будет обращаться в Конституционный суд", - заявил глава фракции Вадим Новинский с трибуны парламента на пленарном заседании в пятницу.

Он добавил, что во время голосования Верховной Рады за этот закон были допущены нарушения, а именно зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов.

В.Новинский посетовал на то, что в аппарате отказались регистрировать его проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Аргументы такого отказа он назвал циничным перекручиванием норм закона. "Якобы процедура принятия изменений в Конституцию не регулируется общими положениями регламента относительно других законопроектов. Но это не значит, что такие сомнительные изменения в Конституцию… можно принимать с нарушением конституционной процедуры и кнопкодавить", - сказал нардеп.

Теги: #ес #конституционный_суд #нато #оппоблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 08.02.2019
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

13:45 08.02.2019
18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

13:39 08.02.2019
18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов

11:43 08.02.2019
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

09:34 08.02.2019
Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

09:20 08.02.2019
Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

18:08 07.02.2019
Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

17:19 07.02.2019
Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

16:47 07.02.2019
Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

16:44 07.02.2019
Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Форум "Открытый диалог" проанализирует деятельность Порошенко и перспективы его дальнейшего президентства

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

На виборах президента України зареєстровано загалом 44 кандидати

На выборах президента Украины зарегистрировано всего 44 кандидата

Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

МИД Украины будет содействовать миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента – замминистра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА