Ряд украинских медиа подписал меморандум об объективном освещении выборов

Ряд средств массовой информации в Украине и медийных общественных организаций подписали меморандум о создании движения "Медиа за осознанный выбор", который, в частности, предусматривает объективное освещение президентских и парламентских выборов в стране.

"Все присутствующие здесь подписали меморандум движения "Медиа за осознанный выбор", - сказала шеф-редактор интернет-издания ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, данный документ предусматривает, что каждый, кто его подпишет, берет на себя обязательства, в частности, проводить качественный и достоверный анализ медиа-среды. Движение, инициированное рядом украинских телеканалов, радиостанций, печатными и онлайн-изданиями, а также медийными общественными организациями, направлено на то, чтобы обеспечить гражданам возможность избирать президента и парламент "на основе полной и достоверной информации".

"Мы, представители медиа-сообщества, (...) обязуемся: в информационных жанрах (новости, итоговые аналитические программы, ток-шоу, дебаты, журналистские расследования, интервью и т.д.) быть непредвзятыми ко всем кандидатам; освещать позиции, дискуссии или конфликты с участием кандидатов и субъектов избирательного процесса сбалансировано; (…) отказаться от размещения черного пиара", - сказано в тексте меморандума.

Подписанты обязуются также для определения перечня кандидатов (партий) - участников дебатов или цикла дискуссионных программ на избирательную тематику - учитывать усредненные рейтинги от социологических фирм с высокой репутацией.

Согласно документу, медиа будут подавать факты со ссылкой на конкретные источники, а мнения - с указанием конкретных авторов, не выдергивая цитаты из контекста; не подавать недостоверную информацию, прилагать все усилия для проверки озвученных кандидатами фактов и представлять результаты проверки как можно скорее.

"Мы, представители медиа, подписавшие меморандум, обязуемся готовить качественные материалы в отношении представителей различных политических сил и кандидатов", - сказано в тексте.

В то же время, подписанты - общественные медийные организации – обязуются проводить достоверный мониторинг освещения избирательного процесса в украинских СМИ, готовить непредвзятый анализ контента и публиковать его результаты, предоставлять консультации журналистам и СМИ по спорным вопросам.

Подписанты медиадвижения разработают на протяжении 2019 года методологию, которая позволит определенным образом маркировать СМИ, заслуживающие доверия к распространяемой ими информации.

Среди заявленных участников и подписантов меморандума: шеф-редактор ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева, генеральный директор "Укринформ" Александр Харченко, гендиректор ИА "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, главный редактор "Зеркало недели" Юлия Мостовая, гендиректор Liga.net Дмитрий Бондаренко, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, главный редактор "Общественного радио" Татьяна Трощинская, исполнительный директор ОО "Институт массовой информации" Оксана Романюк, президент фонда "Суспильнисть" Тарас Петрив, представитель ОО "Центр демократии и верховенства права" Игорь Розкладай, директор общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт, директор ВОО "Независимая ассоциация телерадиовещателей" Екатерина Мясникова, руководитель ОО "Институт развития региональной прессы" Алексей Погорелов и др.