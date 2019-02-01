США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля, у России есть 6 месяцев на спасение договора - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД).

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он на брифинге в Госдепе США в пятницу.

Он также отметил, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил М.Помпео.

По его словам, нарушение российской стороной ДРСМД препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой. "Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении", - сказал М.Помпео.

"Нарушение Россией (договора - ИФ) создает риски для миллионов европейцев и американцев", - отметил он.

Еще 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести США из ДРСМД. Президент пояснял, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.