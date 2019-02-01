Политика

16:31 01.02.2019

США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля, у России есть 6 месяцев на спасение договора - Помпео

2 мин читать
США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля, у России есть 6 месяцев на спасение договора - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД).

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он на брифинге в Госдепе США в пятницу.

Он также отметил, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил М.Помпео.

По его словам, нарушение российской стороной ДРСМД препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой. "Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении", - сказал М.Помпео.

"Нарушение Россией (договора - ИФ) создает риски для миллионов европейцев и американцев", - отметил он.

Еще 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести США из ДРСМД. Президент пояснял, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.

Теги: #дрсмд #сша #помпео #россия #договор #приостановление
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Невыполнение Россией ДРСМД мешает налаживанию двусторонних отношений - Помпео

США и Беларусь пока не договорились о возвращении послов

Волкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

Волкеру нравится идея размещения наблюдателей в районе Азовского моря по приглашению Украины

Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле

Столтенберг напомнил России об ответственности за сохранение ДРСМД

Постпред ЕС потребовал от России немедленного освобождения украинских моряков и обеспечения свободного прохода через Керченский пролив

Трамп по телефону поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы - Белый дом

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Порошенко: Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир

ПОСЛЕДНЕЕ

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

НАПК приостановило перечисление средств партии "Оппозиционный блок"

Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса - Фацевич

Контроль над НОТУ нужен власти для фальсификаций, заявляют в "Батькивщине"

Нардепы начнут новую сессию с конституционных изменений по курсу в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области

Гриценко выиграл суд против нардепа Бригинца о защите чести и репутации

Дебаты Садового и Гриценко стартуют на следующей неделе

Садовый: есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

Тимошенко: есть информация, что Аласанию уволили за нетрансляцию съезда БПП

Лондон, Париж и Берлин официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном - заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА