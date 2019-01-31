Председатель Херсонского облсовета приостанавливает свое членство в "Батькивщине" на время расследования убийства Гандзюк

Председатель Херсонского областного совета, руководитель Херсонской парторганизации ВО "Батькивщина" Владислав Мангер принял решение выйти из партии на время расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк. Надеюсь, что следствие четко определит имена заказчиков и исполнителей фактического убийства Екатерины", - написал В.Мангер на своей странице в Фейсбуке в чертверг.

Кроме того, он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

"В то же время наблюдаю как эти заявления начинают направлять на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и ее лидера Юлии Тимошенко", - добавил председатель облсовета.