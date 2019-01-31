Политика

07:47 31.01.2019

Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле

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Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Вашингтоном начавшихся в Венесуэле акций протеста.

"Массовые протесты против Мадуро (Николас Мадуро - президент Венесуэлы) проходят сегодня по всей Венесуэле. Борьба за свободу началась!", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он напомнил, что говорил с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, чтобы "поздравить его с историческим вступлением на пост президента".

Кроме того, добавил Д.Трамп, в разговоре с Х.Гуайдо он выразил "решительную поддержку Соединенными Штатами Америки борьбы Венесуэлы за восстановление демократии".

Ранее Х.Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников в среду провести акцию протеста. Латиноамериканские СМИ публикуют фотографии с демонстраций в разных городах Венесуэлы. Данных о беспорядках не поступало.

Теги: #венесуэла #сша #трамп #протесты
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