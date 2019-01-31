Политика

05:49 31.01.2019

Главы МИД стран ЕС обсудят в Бухаресте свою позицию по Венесуэле

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Ситуация в Венесуэле станет самой горячей темой открывающейся в четверг в Бухаресте двухдневной встречи министров иностранных дел стран ЕС в формате "Гимних", следует из заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В это критическое время ЕС выступает на стороне венесуэльского народа и будет продолжать внимательно следить за событиями, в том числе на следующей встрече министров иностранных дел в ближайший четверг (31 января - ИФ)", - заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение ближайших дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - объявила Ф.Могерини от имени Евросоюза.

На формирование повестки неформальных совещаний глав МИД стран ЕС в значительной степени влияют актуальные международные события; вместе с тем страна-председатель Совета ЕС, организующая встречу, готовит базовую программу для дискуссий министров по темам председательства совета, заявленным как основополагающие. Румынское председательство Совета ЕС объявило 18 января, что "Гимних" в Бухаресте обсудит "Восточное партнерство", Сирию и Китай. Но эти темы не ограничивают круг сюжетов возможных дискуссий министров ЕС. Формат такого совета допускает любые инициативы его участников.

В частности, как сообщил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС, главы МИД ряда стран Евросоюза могут предложить продолжить обмен мнениями по обстановке в Азовском море, сосредоточив внимание на "керченском инциденте" и судьбе украинских моряков. Такие совещания проводятся раз в полгода в стране, выполняющей обязанности председателя Совета ЕС. Условия "Гимниха" предоставляют возможность обсудить важные вопросы в неформальной обстановке. В отличие от обычных заседаний Совета Евросоюза, эти встречи традиционно не предусматривают ни жесткой повестки дня, ни официального заключительного документа.

Бухарестский "Гимних" пройдет под председательством главы дипломатии ЕС Ф.Могерини. Подобные встречи носят название "Гимних" (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялось такое совещание при председательстве Германии в Евросоюзе.

 

Теги: #венесуэла #ес #ситуация #встреча
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