Сайдик вместо своих прямых обязанностей занимается самодеятельностью и печатает "мирный план для Украины" – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко расценивает "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика самодеятельность и советует ему сосредоточиться на вопросе освобождения украинских заложников.

"Мы, участники минских групп, с удивлением прочитали, что представитель председательствующей в ОБСЕ Мартин Сайдик, вместо того, чтобы сосредоточиться на прямых обязанностях координатора и приложить максимум усилий для конструктивной работы минских групп, перестать панически бояться россиян, способствовать разблокированию освобождения заложников и реальному прогрессу в вопросах безопасности, печатает "мирный план для Украины", почему-то, в австрийском издании. Это выглядит… как самодеятельность. Ведь соответствующего мандата ни от ОБСЕ, ни от Нормандского формата у представителя ОБСЕ в ТКГ нет", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

По ее мнению, М.Сайдику и другим координаторам ОБСЕ необходимо, в том числе, сосредоточиться на вопросе освобождения заложников. "В частности, он уже долгое время не может выполнить требование украинской стороны и провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников", - написала И.Геращенко.

Она сообщила, что накануне сегодняшних заседаний групп ТКГ в Минске, направила в адрес М.Сайдика очередное письмо с просьбой добиться от представителей Российской Федерации ответа на украинское предложение "отдать осужденных граждан РФ и забрать политзаключенных Кремля".

По словам И.Геращенко, существующие Минские соглашения грубо нарушает страна-член ОБСЕ – Российская Федерация. "Именно поэтому и только поэтому на Донбассе продолжается война, работа групп заблокирована, переговорный процесс деградирует. И мы искренне ждем от посла Сайдика ответственного заявления о деструктивной позиции РФ, как на Донбассе, так и в группах, и активной позиции - на ТКГ. Чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Чтобы работал режим тишины", - подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

"А мирный план у нас есть. И его обнародовал президент Порошенко, и не в австрийской газете, а с трибуны ООН. Мы давно выступаем за введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Правда, блокирует это одна страна - РФ", - подытожила И.Геращенко.

Как сообщалось, 29 января в Киеве И.Геращенко заявила она журналистам, что скептически оценивает перспективу реализации плана по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, отмечая при этом, что от ОБСЕ и ее координаторов ожидают более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений.

Тогда она отметила: "непонятно, что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - отметила И.Геращенко, добавив: "К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма".