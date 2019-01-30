Политика

13:59 30.01.2019

Луценко дал Гриценко сутки на извинения за свои слова

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Луценко дал Гриценко сутки на извинения за свои слова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дает кандидату в президенты, экс-министру обороны, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко сутки на то, чтобы политик извинился за сказанные им слова о том, что генпрокурор якобы укрывал своего сына Александра от службы в армии после начала конфликта на Донбассе.

"Я всегда считал недопустимым использовать семьи в целях политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не скрывал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Генпрокурор отметил, что его сын Александр пошел в 2014г на фронт добровольцем и служил солдатом 2 орудия 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады.

"И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песок (поселок близ Донецка – ИФ) в ходе обороны ДАПа (Донецкого аэропорта –ИФ). Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны. Но понятия о чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г ...", - написал Ю.Луценко.

Вместе с тем, он не уточнил, что намерен предпринять в случае, если по истечении обозначенного им срока А.Гриценко не извинится.

Теги: #луценко #гпу #обвинения #гриценко
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