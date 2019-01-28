Политика

17:43 28.01.2019

Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США – опрос

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Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США – опрос

Практически половина американцев заявили об отсутствии у них доверия к действиям, которые предпринимает президент США Дональд Трамп для будущего страны, говорится в совместном опросе ABC News и The Washington Post.

Так, согласно результатам опроса, около 48% респондентов "совершенно" не доверяют действиям Д.Трампа. В то же время 16% опрошенных заявили, что "немного доверяют" его решениям, касающимся будущего США.

Более трети опрошенных (35%) заявили о доверии действиям Д.Трампа. Среди тех американцев, которые высказались положительно о решениях Д.Трампа, 21% заявили, что "значительно" доверяют ему.

С тем, что президент США является сильным лидером, согласились около 48% опрошенных, в то время как 51% не согласился с этой оценкой. Вместе с тем, только 41% американцев согласились с утверждением, что он принес в Белый дом необходимые перемены (около 56% респондентов не согласны). 39% опрошенных согласны с тем, что у Д.Трампа правильный характер и тип личности для того, чтобы быть эффективным президентом страны (около 58% не согласны с этим, остальные затруднились ответить).

Помимо этого, 61% опрошенных американцев не считает, что Д.Трамп честен (примерно 36% придерживаются противоположного мнения), около 36% полагают, что Д.Трамп умеет заключать хорошие политические соглашения, а 58% - с этим не согласны. Только треть американцев считает, что президент понимает проблемы народа, в то время как примерно 65% опрошенных так не думают.

Социологи отметили сохранение тенденции, согласно которой мужчины традиционно более положительно оценивают Д.Трампа, чем женщины. К примеру, 48% мужчин согласились с тем, что Д.Трамп заключает хорошие политические соглашения, тогда как среди женщин с этим согласны только четверть опрошенных американок.

Кроме того, примерно 57% опрошенных американок заявили, что совершенно не доверяют решениям Д.Трампа, в то время как среди мужчин доля придерживающихся такой позиции составляет 39%. Также исследователи выяснили, что только 24% женщин Д.Трамп импонирует как личность, при этом он резко не нравится 55% опрошенных американок. В то же время, он резко не нравится 35% опрошенных мужчин, но вызывает симпатию у 42% опрошенных.

Теги: #сша #трамп #доверие #рейтинг
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