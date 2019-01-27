Политика

22:57 27.01.2019

Раненых украинских моряков перевели в Лефортово

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Троих раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово", сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева.

"Троих раненых моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи", написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, записаться в электронную очередь не удалось по причине отсутствия получателя.

"Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в Сизо 2 Лефортово", - добавила В. Ивлева.

Она надеется, что "моряки хоть как-то подлечены! Скоро узнаем у адвокатов".

 

Теги: #сизо #россия #украина #моряки
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