Политика

14:58 25.01.2019

Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

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Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский считает, что агрессор должен возместить Украине нанесенные войной убытки и выступает за проведение референдума о вступлении страны в НАТО.

"Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенные ущербы. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров", - говорится в предвыборной программе В.Зеленского.

Также он заявляет о намерениях провести в Украине референдум по вопросу вступления в НАТО. "Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение путем всеукраинского референдума", - отмечается в программе кандидата.

В.Зеленский отмечает, что армия должна быть "престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики", а бюджет на армию должен перестать быть "кормушкой" для "кабинетных генералов", а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата. "Мое задание сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов", - отмечает он.

"Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которое мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями", - говорится в программе В.Зеленского.

Теги: #зеленский #выборы
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