Трамп призвал демократов не мешать прекращению "шатдауна" в США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил демократам не препятствовать прекращению "шатдауна" в США и позволить госслужащим вернуться к работе.

"Они (демократы - ИФ) должны сделать то, что правильно для страны, и позволить людям вернуться на работу", - написал Д.Трамп в Twitter.

Также Д.Трамп обвинил демократов в том, что они видят перед собой только предстоящие президентские выборы 2020 года, на которых, по его словам, они не смогут победить.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, по словам Д.Трампа, "ведет себя столь нерационально и так далеко ушла "влево", что теперь ее официально называть радикальным демократом".

В свою очередь, Демократическая партия обвиняет в невозможности разрешить "шатдаун" самого Д.Трампа.

В обращении вечером в среду Д.Трамп выдвинул компромисс, направленный на прекращение конфликта по иммиграции с демократами, который мешает полноценной работе госорганов в США. Так, президент США предложил демократам продлить на три года защиту от депортации для участников программы Dreamers ("Мечтатели"), в которую входят молодые люди, незаконно попавшие в США детьми.

Также Д.Трамп предложил на три года продлить статус временной защиты для мигрантов, которые прибыли в США, спасаясь от природных бедствий и конфликтов. Такой статус позволяет беженцам работать и проживать в США. В обмен Д.Трамп хочет получить на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд. Из-за разногласий по этой сумме демократы и республиканцы не смогли договориться о финансировании госорганов, и в США произошел "шатдаун", который длится уже почти месяц.

Республиканцы ответили на предложение Д.Трампа резкой критикой, а Н.Пелоси еще до выступления президента назвала предложение президента "компиляцией ранее отвергнутых инициатив".

Сам президент назвал свое предложение "разумным компромиссом, который должны принять обе партии".