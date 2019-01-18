Политика

20:05 18.01.2019

Европейские правила при реализации проекта "Северный поток-2" могут сделать трехсторонние переговоры по газу эффективными – Климкин

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Европейские правила при реализации проекта "Северный поток-2" могут сделать трехсторонние переговоры по газу эффективными – Климкин

Действие европейских правил при реализации проекта "Северный поток-2" – это единственный способ сделать трехсторонние переговоры по газу Украина-ЕС-РФ эффективными и конструктивными, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Есть вопросы "Северного потока", здесь наша позиция максимально четкая: мы считаем, что распространение европейских правил на "Северный поток" является единственным способом сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными. Это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", - сказал П.Климкин на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в пятницу в Киеве.

П.Климкин рассказал, что в настоящее время Украина совместно с Еврокомиссией обсуждает вопрос возможности применения европейских правил к работе украинской газотранзитной системы. "Мы считаем, что это является очень важным условием перехода от логики менталитета "договорняков" к европейским правилам. Если наша газотранзитная система будет попадать под европейские правила, то, конечно, и "Северный поток", как мы считаем, должен отвечать европейским правилам. Это позволит сделать нам многое в контексте энергетической безопасности Европы, позволит обеспечить реальную конкуренцию… также стабильность поставок и жизнеспособность нашей, украинской, ГТС", - выразил мнение глава МИД.

По словам министра, в этом вопросе существуют также важные моменты факторов безопасности.

"Если не будет транзита украинской территорией, то, конечно, Россия будет применять совершенно другие методы для дестабилизации Украины и достижения своей логики федерализации Украины", - добавил П.Климкин.

Теги: #правила #северный_поток_2 #украина
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