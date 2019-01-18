Политика

13:59 18.01.2019

Народные избранники ушли на каникулы, новая сессия Рады откроется 5 февраля

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Народные избранники ушли на каникулы, новая сессия Рады откроется 5 февраля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл девятую сессию парламента VIII созыва 25 января.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", закрывая сессию в конце пленарного заседания в пятницу, председатель парламента Андрей Парубий выступил с заключительным словом, в котором подвел итоги минувшей сессии.

К закрытию последнего заседания текущей сессии зале осталось до ста народных депутатов, что больше, чем традиционно к окончанию пленарных заседаний по пятницам.

Согласно календарному плану, на следующей неделе у народных депутатов - "работа в комитетах, комиссиях и фракциях".

По регламенту, следующая, десятая, сессия Верховной Рады VIII созыва начнется 5 февраля.

Теги: #парубий #рада #сессия
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