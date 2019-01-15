Политика

16:20 15.01.2019

Украинский вопрос является приоритетным в работе ОБСЕ - встреча Гройсмана с главой МИД Словакии

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Украинский вопрос является приоритетным в работе ОБСЕ - встреча Гройсмана с главой МИД Словакии

Украинский вопрос является приоритетным в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак.

"Пути мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - цитирует пресс-служба Кабинета министров М.Лайчака по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По его словам, безопасность Украины - это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.

"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украине - это приоритет", - добавил М.Лайчак.

Со своей стороны В.Гройсман подчеркнул, что ситуацию в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Он также обратил внимание на необходимость усиления давления на страну-агрессора и принуждения РФ вернуть в Украину захваченных в плен украинских моряков.

Во время переговоров стороны также затронули вопросы взаимодействия в других сферах, в частности в экономической.

Согласно сообщению, Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза. Большой интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, логистике и транзите товаров, а также развитие добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержка малого и среднего бизнеса, и развитие регионального сотрудничества.

Теги: #словакия #обсе #гройсман #лайчак
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