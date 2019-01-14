Политика

16:18 14.01.2019

Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - ЕК

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Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - ЕК

Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия, говорится в совместном письме председателя Евросовета Дональда Туска и главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором излагается позиция ЕК по ирландской границе в контексте Brexit.

"Соглашение о выходе, включая протокол по Ирландии/Северной Ирландии, воплощает в себе общее обязательство Европейского союза и Соединенного Королевства учитывать уникальные обстоятельства на острове Ирландия в рамках обеспечения упорядоченного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза", - говорится в разделе письма, изложенном от имени Ж.-К.Юнкера.

Глава Еврокомиссии счел необходимым в ответ на письмо Т.Мэй от 14 января 2019 года дать разъяснения в отношении страховочного плана для ирландской границы (backstop).

Еврокомиссия подтверждает, что "как и Соединенное Королевство, Европейский союз не желает, чтобы backstop вступил в силу". По мнению Брюсселя, "это было бы неоптимальным торговым соглашением для обеих сторон".

"Комиссия также может подтвердить решимость Европейского союза заменить решение по backstop в отношении Северной Ирландии последующим соглашением, которое обеспечило бы на постоянной основе отсутствие жесткой границы на острове Ирландия", - повторяется в письме известная позиция ЕС.

Европейская комиссия, кроме того, подтверждает, что соглашение о выходе и протокол по Ирландии/Северной Ирландии не должны ни затрагивать, ни заменять положения Соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года - ИФ).

Эти документы не должны расширять нормативное соответствие с законодательством Европейского союза в Северной Ирландии сверх того, что строго необходимо, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия и сохранить соглашение 1998 года.

Соглашение о выходе и протокол по Ирландии/Северной Ирландии не должны препятствовать участию Соединенного Королевства в работе органов и рабочих групп, занимающихся вопросами, касающимися Северной Ирландии.

Еврокомиссия также заверяет Лондон, что разделяет его намерения как можно скорее установить будущие отношения и приложить усилия для заключения до конца 2020 года последующего соглашения.

"Если сторонам потребуется больше времени для переговоров по последующему соглашению, они могут принять решение о продлении переходного периода, как предусмотрено в соглашении о выходе", - разъясняется в письме.

При этом Еврокомиссия заявляет о своей приверженности "обеспечению необходимого политического импульса и ресурсов для содействия цели сделать этот период как можно более коротким".

Отвечая на озабоченность Т.Мэй графиком процесса, Д.Туск и Ж.-К.Юнкер обещают, что будут готовы подписать соглашение о выходе Великобритании, "как только в парламенте Соединенного Королевства пройдет полноценное голосование".

Это, объясняют руководители институтов ЕС, позволит сразу же подготовиться к переговорам о будущем партнерстве с Соединенным Королевством.

Теги: #великобритания #brexit #ирландия
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