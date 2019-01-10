Политика

16:56 10.01.2019

"Батькивщина" требует расследовать нападение на депутата Мирзояна в Кривом Роге

1 мин читать
"Батькивщина" требует расследовать нападение на депутата Мирзояна в Кривом Роге

 Всеукраинское объединение "Батькивщина" требует расследовать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и заказчиков нападений на активистов партии в связи с нападением в среду на депутата Центрально-городского районного совета г.Кривой Рог Днепропетровской области Вадима Мирзояна.

"Призываем правоохранительные органы в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, а главное - заказчиков этого дерзкого нападения, и лиц, причастных ко всем предыдущим нападениям на активистов "Батькивщины" на местах и ее ячейки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в четверг.

В "Батьквищине" расценивают нападение на 34-летнего В.Мирзояна, который возглавляет Ингулецкую районную парторганизацию в Кривом Роге, "очередным политически мотивируемым преступлением" и выступают с требованием к руководству государства "прекратить террор против своих оппонентов".

В заявлении сообщается, что против В.Мирзояна трое злоумышленников применили газовый баллон, нанесли сильный удар стальной трубой по голове, а затем жестоко избили. "Сейчас В.Мирзоян с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами находится в больнице… Желаем В.Мирзояну скорейшего выздоровления", - сообщается на сайте партии.

Также в заявлении отмечается, что ранее неустановленные лица дважды совершали нападения на офис Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батькивщина".

Теги: #нападение #заявление #батькивщина #депутат #кривой_рог
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Батькивщина" и БПП лидируют в электоральном рейтинге партий - опрос

НАПК обнаружило представление заведомо недостоверных сведений в отчете партий "Батькивщина", УКРОП и "Социал-демократической партии"

Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины

Юлия Тимошенко: Коррупция в Украине будет преодолена

"Батькивщина" призывает СМИ не участвовать в кампании по дискредитации оппонентов президента

Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине

"Батькивщина" требует включить в повестку дня Рады постановление об отмене повышения цены на газ

ПОСЛЕДНЕЕ

Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

Трамп отменит поездку в Давос в случае сохранения шатдауна

Москве не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве - Порошенко

Партия "Наши" выдвинула нардепа Мураева кандидатом в президенты Украины

ЕС призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных и военнопленных

НРУ выдвинул нардепа Кривенко кандидатом в президенты Украины

Депутат Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец

Председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Украину

Лукашенко заявил об отсутствии в повестке дня вопроса об объединении Беларуси и РФ

Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА