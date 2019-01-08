Политика

14:24 08.01.2019

Зеленский предлагает украинцам совместно составить его предвыборную программу

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Зеленский предлагает украинцам совместно составить его предвыборную программу

Шоумен и артист Владимир Зеленский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, призвал украинцев присоединиться к нему в составлении предвыборной программы.

"Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом: "Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали". Я поступлю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми, всей страной потом найдем пути решения всех проблем, а затем – воплотим их в жизнь", - сказал В.Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

"Итак, шаг номер один: напиши пожалуйста 5 основных проблем Украины, которые волнуют именно тебя. Напиши, начнем с этого", - подытожил шоумен.

Теги: #зеленский #выборы
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