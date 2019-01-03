Партия "Справедливость" выдвинула Наливайченко кандидатом в президенты

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула В.Наливайченко кандидатом в президенты Украины.

Соответственное решение было принято на всеукраинском съезде партии в четверг в Киеве. За выдвижение В.Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.

"Все должны быть равны перед законом. Я откажусь от президентского иммунитета сразу после избрания на должность. Сразу же после избрания на должность внесу законопроект о лишении привилегий, иммунитета и неприкосновенности и президента и буду инициировать раз и навсегда лишение неприкосновенности депутатов и судей", - сказал В.Наливайченко в ходе съезда.

Также он отметил, что на должности президента со своей командой будет бороться с коррупцией, намерен повысить прозрачность системы государственного управления, расширит права территориальных громад, а также озвучил ряд других приоритетов в работе.

"У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - добавил В.Наливайченко.