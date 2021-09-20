Политика

15:28 20.09.2021

Железняк утверждает, что депутаты из объединения "Справедливость" сотрудничают с ОПУ

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Железняк утверждает, что депутаты из объединения "Справедливость" сотрудничают с ОПУ

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что двум депутатам–мажоритарщикам его фракции (из объединения "Справедливость") Кабинет министров выделил средства на избирательные округа, от которых они баллотировались в Верховную Раду.

"Речь идет минимум о двух депутатах - Галине Васильченко и Натальи Пипе, - которые были избраны по мажоритарным округам Львовщины. К сожалению, эта информация полностью подтвердилась. Каким-то чудом 20 августа 2021 года решением КМУ №975 им выделили минимум 20 млн грн на выбранные объекты по новому механизму получения лояльности депутатов – "инфраструктурной субвенции", - написал Железняк в понедельник в Фейсбуке.

Железняк также сообщил, что члены недавно созданного в рамках фракции "Голос" объединения "Справедливость" ходят в Офис президента Украины. "Их часто видят в Офисе. "Слуги народа" об этом часто говорят", - отметил он.

По мнению Железняка, о сотрудничестве депутатов из "Справедливости" с Офисом президента Украины свидетельствуют и голосования в Верховной Раде, в частности, за бюджетную декларацию. "Когда, кроме "Слуги народа" и традиционно лояльных депутатских групп, добавили свои голоса шесть депутатов из "Справедливости", - отметил лидер фракции.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели можно будет увидеть много подобных показательных голосований, начиная от дополнительного выделения денег на округа в бюджете 2021/22-го года и заканчивая важными для Офиса президента Украины законами и кадровой ротацией. "И все тайное станет явным. В частности, реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата постов в партии "Голос" последние девять месяцев", - подчеркнул народный депутат.

Теги: #опу #железняк #справедливость
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