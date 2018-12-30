Политика

15:59 30.12.2018

Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США

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Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США

Эксперты ожидают, что в новогоднем выступлении лидер КНДР Ким Чен Ын постарается воздержаться от резких высказываний, чтобы не провоцировать негативную реакцию со стороны США, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын вероятнее всего умерит свою риторику в послании на Новый год, чтобы не провоцировать США и попытаться возродить надежду на давно замершие переговоры по денуклеаризации", - отмечает агентство.

Эксперты ожидают, что в традиционной речи в первый день нового года Ким Чен Ын призовет США к постепенной и одновременной имплементации договоренностей, достигнутых на встрече с президентом США Дональдом Трампом в июне. Также, по мнению экспертов, Ким Чен Ын потребует ослабления санкций в отношении КНДР, что позволит создать основу для активного экономического сотрудничества с Южной Кореей.

За первым в году выступлением северокорейского лидера обычно следят, так как в нем чаще всего обозначается предстоящий курс северокорейской политики, отмечает агентство.

В этом году эксперты будут следить за тем, прокомментирует ли Ким Чен Ын заявления Д.Трампа о том, что американский президент хочет провести второй саммит КНДР-США в январе или феврале. В Южной Корее особенно обратят внимание на то, будет ли Ким Чен Ын говорить об обещанном визите в Сеул, отмечает агентство.

Южная Корея ожидала, что визит северокорейского лидера состоится в 2018 году, однако этого не произошло.

Теги: #сша #ким_чен_ын #кндр
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