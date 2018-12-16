Политика

15:58 16.12.2018

В "Оппозиционной платформе – За життя" просят не пользоваться информацией с неподтвержденных аккаунтов в соцсетях партии и ее лидера Бойко

1 мин читать
В "Оппозиционной платформе – За життя" просят не пользоваться информацией с неподтвержденных аккаунтов в соцсетях партии и ее лидера Бойко

В пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За життя" просят представителей СМИ и общественности не принимать во внимание какую-либо информацию с неподтвержденных аккаунтов в социальных сетях политсилы и ее лидера Юрия Бойко.

"Считаем, что блокирование работы сайта "Оппозиционного блока", публикации на фейковых страницах и распространение лжи и клеветы являются частью плана по рейдерскому захвату партии и её медийных представительств", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Также в пресс-службе обращают внимание тех, кто тиражирует фейки или пытается ввести в заблуждение пользователей социальных сетей, что распространение заведомо лживых сообщений, а также ограничение права пользователей на получение правдивой информации, является нарушением конституционных прав граждан и карается законом, вплоть до уголовной ответственности (ст. 170, 344, 361 УК Украины).

"Со всеми официальными заявлениями и комментариями вы можете ознакомиться на сайте ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ https://www.platform.org.ua", - добавили в политсиле.

Ранее в соцсети Фейсбук получил распространение скриншот с якобы страницы Ю.Бойко, в котором резко критиковалось состоявшееся накануне в Киеве в ходе объединительного собора создание поместной автокефальной православной церкви - Православной церкви Украины.

Теги: #за_життя #бойко #информация #церковь #соцсети
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава фракции "Оппоблок" предлагает ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Харьковской области - соцопрос

Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу

Колесников дал показания в МВД в рамках дела, открытого по заявлению Бойко

В АП подчеркивают, что создаваемая в Украине православная церковь будет независимой

Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

"Оппозиционная платформа – За життя" поддержит законопроект, позволяющий провести выборы в ОТГ в условиях военного положения - Бойко

Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

Вселенский патриархат не будет затягивать предоставление автокефалии Украинской православной церкви - Павленко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: мы все понимаем, что де-факто Медведчук на переговорах ТКГ является представителем Путина

Порошенко настаивает на закреплении Радой курса Украины в НАТО и ЕС в феврале

Порошенко: В следующие 5 лет нужно достичь мира на основе нацинтересов, преодолеть последствия экономического кризиса, достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО

РФ не будет участвовать в работе ПАСЕ и платить взнос – спикер Госдумы

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула выдвинут кандидатом в президенты

Туск заявил о готовности Европы бороться с растущим потоком дезинформации

Более половины украинцев считают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить президентские выборы

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА