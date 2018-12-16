В "Оппозиционной платформе – За життя" просят не пользоваться информацией с неподтвержденных аккаунтов в соцсетях партии и ее лидера Бойко

В пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За життя" просят представителей СМИ и общественности не принимать во внимание какую-либо информацию с неподтвержденных аккаунтов в социальных сетях политсилы и ее лидера Юрия Бойко.

"Считаем, что блокирование работы сайта "Оппозиционного блока", публикации на фейковых страницах и распространение лжи и клеветы являются частью плана по рейдерскому захвату партии и её медийных представительств", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Также в пресс-службе обращают внимание тех, кто тиражирует фейки или пытается ввести в заблуждение пользователей социальных сетей, что распространение заведомо лживых сообщений, а также ограничение права пользователей на получение правдивой информации, является нарушением конституционных прав граждан и карается законом, вплоть до уголовной ответственности (ст. 170, 344, 361 УК Украины).

"Со всеми официальными заявлениями и комментариями вы можете ознакомиться на сайте ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ https://www.platform.org.ua", - добавили в политсиле.

Ранее в соцсети Фейсбук получил распространение скриншот с якобы страницы Ю.Бойко, в котором резко критиковалось состоявшееся накануне в Киеве в ходе объединительного собора создание поместной автокефальной православной церкви - Православной церкви Украины.