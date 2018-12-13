Политика

14:35 13.12.2018

Россия должна освободить украинских моряков и обеспечить свободу навигации в Азовском море – генсек НАТО

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Россия должна освободить украинских моряков и обеспечить свободу навигации в Азовском море – генсек НАТО

 Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призывают Россию освободить украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе, и обеспечить безопасную навигацию в Азовском море.

"Россия должна освободить всех моряков и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Мы осуждаем действия России и мы не принимаем такие агрессивные действия против Украины, поскольку это нарушает ее суверенитет и территориальную целостность", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Брюсселе.

В свою очередь П.Порошенко вновь заявил, что Россия должна освободить украинских моряков без промедления, обеспечить свободный доступ к украинским портам и восстановить безопасную навигацию в этом регионе.

Президент Украины подчеркнул, что ситуация в Азовском и Черном море была центральной темой его встречи с Й.Столтенбергом.

Теги: #столтенберг #азовское_море #нато
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