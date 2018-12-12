Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Черниговской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского в области готовы проголосовать 12,8% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 8,8%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,7%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 7,4%. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Почти каждый пятый житель области еще не определился с выбором кандидата.

При этом, согласно результатам исследования, каждый пятый опрошенный верит, что Ю.Тимошенко победит на президентских выборах. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло в полтора раза. В победе П.Порошенко уверены 11% (в прошлом году - 13%). Победу О.Ляшко видят около 9%. В положительный результат других кандидатов верят не более 5% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и О.Ляшко.

Антирейтинг кандидатов в президенты возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 66% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 26,6% тех, кто определился и примет участие в выборах. За Радикальную партию готовы отдать свои голоса 19,1%, партию "Слуга народа" - 10,5%, Гражданскую позицию - 8,1%, БПП Солидарность - 6,9%, Оппозиционный блок - 6,4%, Аграрную партию - 3,9%, "Укроп" - 3,1%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Жители области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. Так, 10% опрошенных довольны деятельностью Президента П.Порошенко, 12% довольны деятельностью Премьер-министра В.Гройсмана и только 6% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Более критичные оценки в селах.

Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране жители области оценивают значительно хуже, чем на местах.

Только 8% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 37%, а в своем городе/селе - 55%. Напряженной ситуацию в стране видят почти 69% опрошенных, критической - 16%. На местах оценки состояния дел несколько лучше: напряженной ситуацию видят от 30 до 40% опрошенных, критической - всего около 3%.

Вместе с тем, несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Лишь 15-20% считают, что положение дел как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году. Подавляющее большинство считает, что оно не изменится, а каждый десятый имеет оптимистичные ожидания относительно будущего.

Военный конфликт на востоке Украины (80%) и взяточничество и коррупция во власти (49%) - два основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий (66%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52%) и рост цен на основные товары, инфляция (46%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, безработица, инфляция и недостаточный уровень социальной защиты более остро ощущаются в малых городах и селах.

Жители области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость к жителям Киевской, Полтавской и Сумской областей. Среди соседних стран жители региона испытывают наибольшую близость к Беларуси, несколько меньшую - к России и Польше.

80% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 12% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 3% - за предоставление русскому языку статуса государственного.

Абсолютное большинство опрошенных (73%) считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. Только 12% - противоположного мнения, а 15% затруднились с ответом.

За последний год несколько возросло количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз - с 44% до 47%. Приверженность вступлению в НАТО почти не изменилась (38%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор (45%). 37% - за равноудаленность Украины от РФ и Запада, только 5% - за вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.