Политика

11:16 11.12.2018

Для Украины были бы очень полезны инструменты, подобные "плану Маршалла" - Гройсман

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Для Украины были бы очень полезны инструменты, подобные "плану Маршалла" - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что инструменты, подобные "плану Маршалла", были бы полезными для Украины, но вероятность такой плана пока тяжело оценивать.

""План Маршалла", который был создан для восстановления послевоенной Германии, является достаточно хорошим планом, который дал возможность возрождения и восстановления. В принципе, такие похожие инструменты для Украины были бы очень полезными. Например, масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры и поддержку национальной экономики, в том числе и кредитование реального сектора", - сказал премьер в ходе конференции во вторник в Киеве.

По его словам, такой план был бы достаточно профессиональным решением, но необходимо определить его параметры.

"Такой инструмент является достаточно прогрессивным. Будет ли он сделан? Я считаю, что мы только на пути", - добавил премьер.

В.Гройсман отметил, что по пути "плана Маршалла" можно идти, "но его вероятность пока тяжело оценивать".

Теги: #гройсман #план_маршалла
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