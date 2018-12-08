Политика

08:08 08.12.2018

Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить Сенцова на вручение премии Сахарова

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Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить Сенцова на вручение премии Сахарова

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию отпустить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Осужденный на 20 лет заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал еврокомиссар в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, О.Сенцов, незаконно осужденный на 20-летний срок в РФ, удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Церемония вручения премии состоится 12 декабря. В Европарламент также пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан.

Теги: #рф #сенцов #украина #еврокомиссар
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