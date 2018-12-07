Политика

16:32 07.12.2018

Грибаускайте на женском конгрессе в Киеве: У украинок бесценный опыт, общественно-политическая жизнь нуждается в них

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Грибаускайте на женском конгрессе в Киеве: У украинок бесценный опыт, общественно-политическая жизнь нуждается в них

В украинской политической и общественной жизни должно быть больше женщин, это поможет развитию страны и ее защите, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Конгрессы подобного рода позволяют вам делиться опытом, позволяют вам чувствовать себя важными, уважаемыми и полезными для общества, позволяют вам чувствовать уверенность в себе. И это не о разнице "женщины или мужчины"... Я бы хотела, чтобы такие конгрессы были не только в защиту женщин, а для того, чтобы научить общество, что женщины в парламенте, их общественная активность - это огромный резерв для развития, для процветания и даже для обороны", - сказала Д.Грибаускайте на Втором Украинском женском конгрессе в пятницу в Киеве.

Она полушутя заметила, что лучшие снайперы, как правило, женщины, и это доказанный факт. "И снайперы не только в прямом значении, но и в других значениях", - сказала президент Литвы, пояснив, что женщины более ответственны и целеустремленны.

Таким образом, по ее словам, конгресс - это не столько для защиты, сколько для того, чтобы продемонстрировать другим женщинам, что общество нуждается в них.

Д.Грибаускайте отметила важность того, чтобы как можно больше женщины были представлены в политике, "потому что политика решает многое".

"Желаю вам гордиться тем, что вы делаете, гордиться своей страной... Вы в войне, вы подвержены атаке соседом в XXI столетии и вы способны жить собственной жизнью, воспитывать семьи... Ни у кого нет такого опыта, как у вас", - подытожила президент Литвы, обращаясь к участникам Украинского женского конгресса.

Она произнесла по-украински "мужчина" (чоловік) и "женщина" (жінка), извинилась за произношение и пошутила, что эти слова в украинском звучат совершенно по-разному, в отличие от английского или литовского, что "немножко дискриминационно".

Теги: #важность #литва #грибаускайте
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