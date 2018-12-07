Группа нардепов требует от Тимошенко публично объяснить ее злоупотребления в годы пребывания в правительстве

Группа народных депутатов требуют от лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко публичных объяснений ее злоупотреблений за годы пребывания в политике, сообщил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Мы, группа народных депутатов из разных фракций, обращаемся к вам с требованием дать публичные пояснения или устроить открытую встречу с нами в прямом эфире для предоставления документальных, обоснованных комментариев относительно множественных фактов вашей коррупции и злоупотреблений властью, которые вы допустили во время вашей многолетней деятельности в большом бизнесе, на правительственных и политических должностях", - говорится в обращении народных депутатов в адрес Ю.Тимошенко, которое обнародовал А.Герасимов на брифинге в пятницу.

По словам главы фракции БПП, парламентарии хотят услышать от Ю.Тимошенко об ее работе в ЕЭСУ и, в частности, ждут ответа на вопрос, почему она не задекларировала большие средства, которые заработала на продажах украинцам российского газа по завышенным ценам.

Депутаты также спрашивают у Ю.Тимошенко, почему она не сделала ни одного заявления в защиту Грузии, во время нападения на эту страну России в 2008 году, и позволила российским кораблям выйти из Севастополя, а ее политическая сила в тот же год не голосовала за признание России агрессором против Грузии.

Авторы обращения также отмечают роль Ю.Тимошенко в срыве подписания плана действий по членству (ПДЧ) с НАТО в 2008 году, и в частности отказ как премьер-министра принять участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и встречаться с генсеком НАТО.

Кроме того, депутатов интересует вывод средств на счета бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко и на собственные оффшорные счета, рекордное падение экономики и увеличения государственного долга во времена ее премьерства, попытки узурпировать власть вместе с Виктором Януковичем путем создания широкой коалиции в парламенте, получение "откатов" от газового контракта 2009 года и получение 4 млн долл. от ливийского диктатора Муаммар Каддафи на избирательную кампанию.

По словам А.Герасимова, уход от ответа на обращение народных депутатов "будет означать, что Ю.Тимошенко пренебрегает демократическими практиками и не уважает право граждан на достоверную информацию".

Письмо подписали 46 народных депутатов из фракций "Блок Петра Порошенко", Радикальной партии и представитель фракции "Народного фронта" Юрий Тимошенко.