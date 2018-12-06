Политика

14:16 06.12.2018

Россия пытается повлиять на выборы в Украине - Волкер

2 мин читать
Россия пытается повлиять на выборы в Украине - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что эскалацией в Керченском проливе Россия пытается повлиять на политику Киева.

К.Волкер в интервью "Голос Америки", опубликованном в четверг, отвечая на вопрос, что Россия пытается добиться эскалацией, сказал: "Я думаю, что они пытаются повлиять на политику в Киеве, выставить правительство в плохом свете, мол, эти вещи все еще продолжаются. Понятно, что украинское правительство не может это контролировать, движущей силой здесь является Россия. И нельзя рассматривать этот инцидент вне широкого контекста".

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он это в контексте выборов, спецпредставитель Госдепа США заявил: "Да, абсолютно. Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, в них сильнее ощущение национального духа и идентичности".

От также отметил, что РФ годами "закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту". "Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предусматривали именно такие действия", - сказал К.Волкер.

По его словам, украинские власти правильно сделали, что подняли вопрос действий России на уровне НАТО, ЕС и на двустороннем уровне, так как "это то, что мы все должны признать неприемлемым".

Он также отметил "выдержку украинских капитанов и моряков", которые пытались мирно пройти Керченский полив и не стреляли в ответ на атаку России. "Они пытались избежать конфликта и вели себя ответственно", - подчеркнул К.Волкер.

Что касается возможного усиления санкций в отношении РФ из-за атаки в Керченском проливе, то, как отметил К.Волкер, "нужно придерживаться духа существующих санкций". "Они не могут быть карательными по отношению к обычным россиянам и украинцам".

Он также напомнил, что Конгресс США подготовил закон о введении новых санкции против России из-за химической атаки в Солсбери, а Администрация президента, ответственная за имплементацию этого закона, может выбрать различные санкционные меры, предложенные Конгрессом. "И чем больше россияне делают таких вещей, как атакуют украинские военные корабли и захватывают украинских моряков, тем больше вероятность, что Администрация выберет более жесткие меры", - сказал К.Волкер.

Теги: #сша #волкер #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада не намерена рассматривать в четверг президентский законопроект об отмене запрета на проведение местных выборов 23 декабря

В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Нардеп Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

В ЕК обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Парбий: избирательный процесс в громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения

Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конституции Украины следует уточнить социальные и экономические права украинцев, так как они стали фикцией – правозащитники

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

Глава МИД Канады подвергла критике действия РФ в районе Азовского моря

Рада в два раза расширила зону украинского контроля в Черном море

Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Рада расширила перечень бойцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус УБД

Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА