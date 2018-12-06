Россия пытается повлиять на выборы в Украине - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что эскалацией в Керченском проливе Россия пытается повлиять на политику Киева.

К.Волкер в интервью "Голос Америки", опубликованном в четверг, отвечая на вопрос, что Россия пытается добиться эскалацией, сказал: "Я думаю, что они пытаются повлиять на политику в Киеве, выставить правительство в плохом свете, мол, эти вещи все еще продолжаются. Понятно, что украинское правительство не может это контролировать, движущей силой здесь является Россия. И нельзя рассматривать этот инцидент вне широкого контекста".

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он это в контексте выборов, спецпредставитель Госдепа США заявил: "Да, абсолютно. Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, в них сильнее ощущение национального духа и идентичности".

От также отметил, что РФ годами "закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту". "Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предусматривали именно такие действия", - сказал К.Волкер.

По его словам, украинские власти правильно сделали, что подняли вопрос действий России на уровне НАТО, ЕС и на двустороннем уровне, так как "это то, что мы все должны признать неприемлемым".

Он также отметил "выдержку украинских капитанов и моряков", которые пытались мирно пройти Керченский полив и не стреляли в ответ на атаку России. "Они пытались избежать конфликта и вели себя ответственно", - подчеркнул К.Волкер.

Что касается возможного усиления санкций в отношении РФ из-за атаки в Керченском проливе, то, как отметил К.Волкер, "нужно придерживаться духа существующих санкций". "Они не могут быть карательными по отношению к обычным россиянам и украинцам".

Он также напомнил, что Конгресс США подготовил закон о введении новых санкции против России из-за химической атаки в Солсбери, а Администрация президента, ответственная за имплементацию этого закона, может выбрать различные санкционные меры, предложенные Конгрессом. "И чем больше россияне делают таких вещей, как атакуют украинские военные корабли и захватывают украинских моряков, тем больше вероятность, что Администрация выберет более жесткие меры", - сказал К.Волкер.