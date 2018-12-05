Политика

13:47 05.12.2018

Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

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Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Кабинет министров Украины постановил по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня Кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Керченском проливе", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш журналистам после заседания Кабмина.

После того, как Министерство обороны предоставит список военнопленных с точными персональными данными МинВОТ приступит к идентификации данных лиц для выплаты их родственникам или законным представителям помощи в размере 100 тыс. грн.

По его словам, это средства – целевые. Они должны быть направлены на защиту военнопленных лиц, в частности, на правовую помощь, доставку корреспонденции, ряд других целей.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков ранены.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в СИЗО "Лефортово", трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина" (оба - Москва).

Теги: #черныш #минвот #керчь #военнопленные
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