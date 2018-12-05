Политика

10:26 05.12.2018

БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

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БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

Фракция БПП поддержит продление до 31 декабря 2019 сроков автономизации медицинских учреждений для их вхождения в реформу системы здравоохранения, сообщил заместитель главы фракции БПП, член парламентского комитета по здравоохранению Сергей Березенко.

"Законопроект о продлении сроков автономизации коммунальных и государственных медучреждений нужно принять за основу и в целом и вынести на ближайшее заседание Верховной Рады. Наша фракция обратится с этим предложением на согласительном совете", - сказал он на заседании парламентского комитета по здравоохранению во вторник.

При этом С.Березенко подчеркнул ответственность местных органов власти, являющихся собственниками медучреждений, за возможность вхождения клиник в медреформу.

"Многие главные врачи считали, что еще есть время. Так мы прождали два года, вместо того чтобы за один год быстро перейти в новый статус. Я поддерживаю коллег, которые говорят: простимулировать переход должна была исполнительная власть, но большая доля ответственности лежит на местных советах, к сфере компетенции которых относится принятие решения об автономизации. К сожалению, ряд областей с этим не справился, поэтому мы даем им возможность продлить льготные условия еще на один год", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Депутат подчеркнул, что Минздрав предлагал отвести медучреждениям на автономизацию год, опасаясь, что они не будут торопиться с изменением статуса.

"У Минздрав в этом отношении была сильная позиция. В то же время если мы сейчас не проголосуем этот закон, только мы - народные депутаты - будем виноваты в ситуации, когда автономизированные медучреждения, вошедшие в реформу, получают значительно большее финансирование, чем не перешедшие и получающие медицинскую субвенцию", - сказал он.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал законопроект №9075, предусматривающий, в частности, продление сроков упрощенной процедуры автономизации государственных и коммунальных медучреждений до 2020 года.

Законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", положившим начало реформирования системы здравоохранения в Украине, предусмотрено поэтапное, до 1 января 2020 года, внедрение новой модели финансирования в учреждениях здравоохранения - казенных и коммунальных некоммерческих предприятиях.

Действующее законодательство предусматривает упрощенную процедуру автономизации медицинских учреждений (переведение в статус казенных и коммунальных некоммерческих предприятий) до конца 2018 года.

Теги: #березенко #бпп #реформы
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