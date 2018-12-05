Администрация Трампа предлагает взимать пошлину $50 за подачу заявления о предоставлении убежища в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность взимания с иммигрантов платы за подачу заявления о предоставлении убежища в США, пишет BuzzFeed.News.

"Согласно предложению, включенному в еще недоработанный проект постановления, плата в $50 будет взиматься за подачу заявления о предоставлении убежища с тех, кто уже находится в США", - сообщили изданию источники, близкие к администрации президента.

При этом собеседники уточнили, что пошлина не будет применяться к тем, кто утверждает, что опасается преследования в пунктах въезда, или к тем, кто ходатайствует о защите в ходе процедуры депортации.

В настоящее время плата за подачу заявления о предоставлении убежища не взимается.