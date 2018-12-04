Политика

13:42 04.12.2018

Гройсман предлагает закрепить в Конституции 3-уровневое административно-территориальное устройство Украины

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Гройсман предлагает закрепить в Конституции 3-уровневое административно-территориальное устройство Украины

 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за установление трехуровневой системы административно-территориального устройства при внесении изменений в Конституцию Украины.

"Какие предлагается закрепить основные направления изменений в Конституции в этой части? Формирование трехуровневой системы административно-территориального устройства: громада, район, регион... и отдельный статус Киева и Севастополя", - сказал В.Гройсман в ходе круглого стола "Реформа местного самоуправления" во вторник.

Также премьер подчеркнул важность гарантирования эффективной системы местного самоуправления и ее материально-финансовой основы: предусматривается формирование советов объединенных территориальных громад (ОТГ), районных и областных советов, а также создание полноценных исполкомов районных и областных советов.

"Фактически областные и районные советы перестанут выполнять функции номинальные, а получат исполнительные полномочия, которые будут содействовать социально-экономическому развитию и районов и регионов", - сказал глава правительства.

Отдельным направлением В.Гройсман выделил формирование института префекта. "Это важный элемент баланса и противовесов. Префект будет представителем государственной власти на территории", - сказал премьер.

По его словам, префект фактически осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти, как госвертикали, а также он будет отвечать за введение госпрограмм на территории и осуществлять надзор над соответствием актов местного самоуправления законам и Конституции.

"Я считаю, что два глобальных задания, которые стоят перед нами на ближайшее года, это Конституция, введение нового закона об административно-территориальном устройстве с одновременным проведением в 2020 году выборов на новой административно-территориальной основе", - подчеркнул В.Гройсман.

Теги: #гройсман #конституция #децентралиция
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