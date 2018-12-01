Политика

16:53 01.12.2018

Россия должна уйти с нашей земли - Порошенко в интервью Corriera della Sera

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Россия должна уйти с нашей земли - Порошенко в интервью Corriera della Sera

Украина является жертвой длительной военной агрессии со стороны России, подчеркивает президент Петр Порошенко.

В интервью итальянской ежедневной газете Corriera della Sera П.Порошенко опроверг заявления Владимира Путина с обвинениями украинской стороны и лично главы Украинского государства в провоцировании инцидента на море для отвлечения внимания украинский от падения популярности президента и перенос даты президентских выборов.

«Не существует никаких доказательств того, что это моя попытка намеренно спровоцировать кризис для влияния на избирательный процесс. Тут совсем не стоит вопрос моей популярности накануне голосования. К сожалению, сейчас на кону суверенитет и территориальная целостность Украины. Единственный выход из ситуации - Путин должен уйти с нашей земли и оставить нас в покое», - заявил П.Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

П.Порошенко отметил: «Россияне держат наготове сотни самолетов и танков вблизи наших границ. Наши требования хорошо известны, мы их сформулировали совместно с Францией и Германией. Мы призываем к соблюдению Минских соглашений, чтобы гарантировать постоянное прекращение огня. Призываем, чтобы «голубые каски» ООН как миротворческие силы заняли буферную зону в оккупированных регионах. Призываем к освобождению наших пленных ».

Президент подчеркнул, что вместо того, чтобы положительно ответить на призывы Украины, Москва решила усилить напряженность. «Впервые, со времен начала агрессии в 2014 году, российские солдаты, не прячась, действуют среди белого дня на наших захваченных территориях с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата», - отметил П.Порошенко.

Теги: #интервью #россия
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