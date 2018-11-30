Политика

10:51 30.11.2018

Украина благодарит мировую общественность за требования к РФ освободить захваченных в Керченском проливе моряков - Порошенко

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Украина благодарит мировую общественность за требования к РФ освободить захваченных в Керченском проливе моряков - Порошенко

 Украина ценит поддержку мировых лидеров государств и международной общественности в вопросе немедленного освобождения военных моряков и кораблей, взятых в плен Российской Федерацией, заявляет президент Петр Порошенко.

"Я очень доволен позицией всего мира. Весь мир сейчас с нами, мы очень благодарны мировой общественности, лидерам мировых государств за четкую и последовательную поддержку позиции Украины, четкое требование к РФ немедленно освободить украинских военных и украинские корабли. За требование к РФ о деэскалации ситуации в Азовском, Черном морях и Керченском проливе",- сказал П.Порошенко на совещании об усилении обороноспособности страны в пятницу.

Он напомнил, что после захвата в плен украинских военных моряков Российской Федерацией интенсивность его телефонных переговоров с лидерами иностранных государств возросла.

"Во время каждого моего международного телефонного разговора, а сегодня интенсивность этих разговоров является чрезвычайно высокой, мы ставили вопрос о консолидации, совместной позиции мира о требовании к Российской Федерации о немедленном освобождении. Это была просьба и участников G20, во время переговоров с секретарем США Америки господином Помпео, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Турции Эрдоганом и многими другими", - отметил П.Порошенко.

Он обратил внимание на то, что "многомиллиардная пропагандистская машина Российской Федерации сейчас включилась для того, чтобы попытаться возложить ответственность на Украину", и поручил участниками совещания продолжать информировать мировую общественность об агрессивных действиях РФ.

"Отдельно ставлю задание об информировании мировой общественности об агрессивных действиях РФ и позиции Украины относительно этих действий", - сказал П.Порошенко.

Теги: #азовское_море #порошенко #поддержка #мир
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