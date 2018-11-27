В Париже призывают Украину и РФ к сдержанности в связи с Керченским инцидентом

Франция призывает Украину предпринять шаги по деэскалации ситуации в связи с Керченским инцидентом, а Россию - освободить задержанные корабли, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы хотели бы, чтобы стороны сдерживали себя. Я сказал Лаврову, что от России ждут скорейшего освобождения захваченных пленников и кораблей, я также призываю своего украинского коллегу найти возможности для деэскалации ситуации в этом регионе", - сказал он на пресс- конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Две страны должны сами взяться за начало процесса снижения напряженности", - подчеркнул министр.

"Как я уже сказал, мы считаем, что инцидент, произошедший в Азовском море, является следствием милитаризации этого региона. Рост напряжённости может привести к серьёзным инцидентам", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.