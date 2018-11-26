В ПА ОБСЕ обеспокоена ростом напряженности в Керченском проливе

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил в понедельник серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Керченском проливе между Россией и Украиной и призвал стороны к сдержанности.

"Задержание украинских кораблей и блокировка движения в Керченском проливе Россией является недопустимой эскалацией отношений между двумя государствами-членами ОБСЕ. Необходимо избегать дальнейших шагов, которые способны привести к военной эскалации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"России следует избегать провокационных действий, вернуть задержанные корабли украинским властям и освободить всех задержанных из-под стражи", - отмечается в нем.

В своем заявлении он подтвердил "позицию ПА ОБСЕ, выраженную в нескольких резолюциях, относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах, включая Крым и Севастополь".

Также Г.Церетели призвал обе стороны подтвердить приверженность полному исполнению минских соглашений, чтобы разрешить кризисную ситуацию.

Он добавил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе инцидента украинцам.